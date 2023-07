POZZUOLI/ Calendario eventi estivi 2023: chi l’ha visto? “AAA cercasi assessore a Spettacoli e Turismo”

POZZUOLI – “Programmazione. Questa sconosciuta…” direbbe qualcuno. Oggi è sabato 1 luglio, l’estate si è ufficialmente aperta da poco più di una settimana e degli eventi estivi in programma a Pozzuoli non c’è nemmeno l’ombra. Per la serie: come vogliamo diventare una città turistica? Come vogliamo portare gente “da fuori” nel capoluogo dei Campi Flegrei? E, soprattutto, come vogliamo dare la possibilità alla meravigliosa Pozzuoli di entrare a far parte di alcuni circuiti importanti? Domande legittime, sacrosante, a cui oggi è difficile avere una risposta. Si continua a navigare a vista, come è avvenuto a Carnevale e per la festa scudetto del Napoli.

IL DIKTAT – Sul tema il sindaco Gigi Manzoni ha dato degli indirizzi ben precisi, vuole che la macchina sia oleata e che tutti gli assessori viaggino spediti verso gli obiettivi prefissati un anno fa. Chiede programmazione, chiede di giocare d’anticipo, vuole che Pozzuoli sia il fiore all’occhiello non solo dei Campi Flegrei. Lo ha dimostrato con l’attivazione del Nuovo Osservatorio sulla Legalità, giocando d’anticipo anche sui tempi della presentazione: poteva tranquillamente farsi a settembre, con l’apertura delle scuole, visto che saranno gli studenti gli attori principali. Invece no: si è fatto subito, per dare un segnale forte ed evitare di farsi trovare impreparati in autunno.

VERSO NATALE – Ecco, la programmazione. Il verbo programmare. L’ingegner Manzoni lo conosce bene, da tecnico sa cosa significa. E predica il verbo. C’è chi lo recepisce, chi no. Oggi, è 1 luglio e Pozzuoli non conosce il programma degli spettacoli d’estate. A Pomigliano d’Arco ad esempio il calendario è stato presentato e reso noto il 21 giugno scorso. Qui la macchina si è inceppata ancora una volta, l’assessore al turismo e agli spettacoli Filippo Monaco dall’alto della sua esperienza avrà già compreso che c’è qualcosa che non va. Il problema non è solo politico e lungi da noi voler sparare ancora sulla “Croce Rossa”. Intanto tra meno di 6 mesi sarà di nuovo Natale…