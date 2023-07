POZZUOLI – Ivan De Michele è il nuovo allenatore della Puteolana. Chiusa l’era Marra, i Di Costanzo voltano pagina per vincere il campionato di Eccellenza e tornare subito in serie D. De Michele è stato protagonista in piazze di spessore, tra cui Casoria, Sessana e Volla. In quest’ultima tappa ha conquistato ben due Coppe Italia Regionali consecutive. Nella stagione 2020/21 è stato allenatore dell’Albanova mentre nei due successivi anni ha avuto modo di guidare Mondragone e Atletico Calcio.