POZZUOLI – La quindicesima edizione di Malazè, il festival-lab dei Campi Flegrei nato per promuovere le bellezze e le proposte turistico-culturali dell’area flegrea, organizzato da Malazè Laboratorio di Comunità APS e nato da un’idea di Rosario Mattera, si avvia alla conclusione con il terzo e ultimo week end di appuntamenti dedicati all’enogastronomia, alle bellezze del territorio, al paesaggio, ai miti e le sue storie. Di seguito il calendario completo degli eventi previsti da venerdì 28 a lunedì 31 ottobre, per tutti gli eventi è prevista prenotazione.

Venerdì 28 ottobre 2022

Suggestioni Olfattive: un gioco tra i profumi dei vini delle Donne del Vino | Napoli – Agriresort (Strada Privata delle Terme, 10 A – ore 18:30)

Per info e prenotazioni: 331 88 44 094 | [email protected]

Viaggiando in Mehari (Cantina IV Miglio Quarto – Casa Mehari – ore 18:00)

Il sempre vincente binomio musica e vino. Un appuntamento con la musica, accompagnati dai sapori flegrei.

Per info e prenotazioni: 347 1594511 – 335 5323496 |[email protected]

Sabato 29 ottobre 2022

Prephylloxera, Il primo salone dedicato esclusivamente ai vini da vigneti a piede franco.

(Ais Napoli – Malazè Lab | Pozzuoli Rione Terra Palazzo Migliaresi) Una intera giornata dedicata al vino, organizzata dalla delegazione napoletana dell’Associazione Italiana Sommelier al Rione Terra di Pozzuoli.

Per info e prenotazioni: 3922675405 | [email protected]

Mostra Ricamo Antico Flegreo | Pro Loco Città di Bacoli

(Pozzuoli – Rione Terra – Palazzo Migliaresi – dalle ore 10:30 alle ore 20:00) | Mostra del ricamo antico a cura delle Ricamatrici di Monte di Procida e Bacoli. Per info: 379 1030885 – 334 1127005 | [email protected]

Puteoli Sacra (Pozzuoli – Rione Terra – ore 18:00) – Progetto Sociale della Fondazione Regina Pacis.

Il percorso, all’interno del Rione Terra di Pozzuoli, prevede la visita al vano sotterraneo e al tempio-duomo. Questo immenso patrimonio mai valorizzato oggi torna finalmente fruibile grazie a questo progetto. La Diocesi di Pozzuoli ha deciso di affidare la gestione di questo sito a ragazzi a rischio di emarginazione sociale, provenienti dalle Carceri di Nisida e Pozzuoli, perché il Rione Terra non sia solo simbolo di riscatto territoriale e di valorizzazione culturale, ma anche simbolo di speranza per tutti e modello di reinserimento sociale attraverso l’arte. Per info e prenotazioni: 334 9196791 – 351 5508654 | [email protected] – [email protected]

Bio Fitness Game – Il giardino dei Templari – Redhorn.

Pozzuoli – Lago D’Averno ore 09:00. Allenamento sportivo a squadre con un preparatore atletico e caccia al tesoro con gli enigmi della Sibilla lungo le sponde del lago d’Averno.

Per info e prenotazioni: 345 667 0467 – 351 731 4370 | [email protected]

Cullati dalla brezza e dai profumi – Pozzuoli, il Rione Terra e la Convivialità

Attraverso l’antica Via Regia, attuale via litoranea per Pozzuoli, si raggiungerà il lungomare di Pozzuoli. Dopo una visita al Macellum o Tempio di Serapide e alla darsena dei pescatori si raggiungerà il Rione Terra.

Per info e prenotazioni: 335 6692935 | [email protected]

Workshop Laboratorio Shibori – Slow Design e Slow Food (Atelier Marfella – Il Giardino dei Templari

Pozzuoli – Lago d’Averno – Ore 10:00 – ore 17:00). Nel workshop si conosceranno 6 diverse tecniche di manipolazione del tessuto, tintura e colorazione con un progetto finale personalizzato di una shopper- bag.

Per info e prenotazioni: 333 9031087 | [email protected]

Walking Tour Pozzuoli (inizio tour ore 09:30)

Alla scoperta delle meraviglie dei Campi Flegrei con una passeggiata nel centro storico di Pozzuoli che farà scoprire i più importanti siti dell’antica Puteoli. Per info e prenotazioni: 081.19009000 | [email protected]

Fata Morgana al lago d’Averno (dalle ore 10:30 alle ore 13:00). Gli educatori di Legambiente Città Flegrea e la fata Morgana, guideranno i partecipanti in una particolare passeggiata all’aperto alla scoperta dell’evidenze archeologiche, miti, delle leggende e delle specie floreali e faunistiche del misterioso Lago d’Averno. Per info e prenotazioni: 340 6004477 – 348 9608185 | [email protected]

Archeologando “Dolcetto o scherzetto” – Gruppo Archeologico Kyme (dalle ore 16:00 alle ore 18:00 – dedicato ai bambini dai 5 anni in su). Cosa si trova scavando tra la terra in vista della festa più spaventosa dell’anno? A questa domanda e a molte altre sarà possibile rispondere con il laboratorio di scavo archeologico simulato. Per info e prenotazioni: 331 1636020 – 334 3329500 | [email protected]

Domenica 30 ottobre 2021

Bio Fitness Game – Il giardino dei Templari – Redhorn.

Pozzuoli – Lago D’Averno ore 09:00. Allenamento sportivo a squadre con un preparatore atletico e caccia al tesoro con gli enigmi della Sibilla lungo le sponde del lago d’Averno.

Per info e prenotazioni: 345 667 0467 – 351 731 4370 | [email protected]

Passeggiata in vigna Anfiteatro con degustazione vino (Monte di Procida ore 10:00)

Per info e prenotazioni: 338 5441568 | [email protected]

Viaggio alla scoperta della “Villa del Torchio” tra arte, storia e gusto – Pro-Loco Quarto.

Una mattinata alla scoperta di un luogo simbolo per il territorio flegreo: la Villa del Torchio di Quarto.

Per info e prenotazioni: 338 8337795- 388 8352036 | [email protected]

Capo Miseno Mito e Storia -Tra Cerere Dioniso e Iside (Bacoli Faro di Miseno ore 11:00). Passeggiata guidata tra gli scenari mozzafiato di Capo Miseno dove i partecipanti potranno divertirsi in un corteo in onore di Antiche divinità. Per info e prenotazioni: 339 4195725 | [email protected]Bio Show Cooking – Il Giardino dei Templari Redhorn (Lago d’Averno dalle ore 12:30 alle 16:30)

Una food blogger mostrerà i segreti della sua cucina. Al termine, tutti a tavola e buon appetito!

Per info e prenotazioni: 345 6670467 – 351 7314370 | [email protected]

Lunedì 31 ottobre 2022

Caffè: Saperi e Sapori – Napoli Coffee Experience (Pozzuoli – Villa Avellino Residenza Storica dalle Ore 09:30). Protagonista della giornata sarà il Caffè. Divideremo il percorso di apprendimento in tre momenti che risponderanno a tre differenti approcci alla materia. Per info e prenotazioni: 331 2909949 | [email protected]

Tutti in una botte – La Cena ARF a 10 mani in cantina

La Cantina Agnanum, ospiterà i ristoratori dell’Associazione ARF. La serata si svolgerà in compagnia del Vigneron Raffaele Moccia. Per info e prenotazioni: 333 4812579 – 339 3891866 | [email protected]