AREA FLEGREA – L’Ente Parco Regionale dei Campi Flegrei partecipa, venerdì 28 ottobre in piazza del Plebiscito a Napoli, alla grande manifestazione per la pace promossa dalla Regione Campania. «Abbiamo subito aderito alla proposta del Presidente De Luca – sottolinea Francesco Maisto, Presidente dell’Ente Parco – perché i Campi Flegrei sono da sempre terreno di incontro e confronto tra genti diverse. Mentre questo conflitto e i tanti focolai di guerra nel mondo hanno un alto costo in vite umane, provocando profonde ferite, spesso indelebili, all’ambiente, il nostro quotidiano impegno a tutela della natura, nello scenario flegreo così ricco di valori culturali, artistici e storici, rappresenta il contributo dell’Ente Parco per la costruzione di pace e la ripresa del dialogo tra i popoli».