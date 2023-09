POZZUOLI/ Bradisismo, tra mito e scaramanzia: «Rimettete la statua di Santo Mamozio al suo posto!»

POZZUOLI – «Rimettete la statua di Santo Mamozio al suo posto». E’ l’appello scaramantico che arriva dal maestro e storico Antonio Isabettini, che si rifà al 1986 quando la scultura fu riportata in piazza della Repubblica, in concomitanza con la fine della crisi bradisismica che aveva portato all’evacuazione della città di Pozzuoli. «Chi conosce bene la storia di Pozzuoli, infatti, sicuramente sa di cosa parliamo -ha spiegato Isabettini- Nel 1986, secondo quanto si narra, all’indomani della precedente crisi bradismica, la statua del Monsignore Martin de Leon y Cardenas erroneamente conosciuta anche come Santo Mamozio fu riportata al suo posto in piazza della Repubblica e il fenomeno sismico cessò. Dal 2013 però la scultura è stata spostata di 300 metri, nell’ambito di alcuni lavori di rifacimento della piazza e da allora, si sarebbe scatenata la “collera” del monsignore, caratterizzata da eventi nefasti».

L’APPELLO – Tra suggestione e superstizione Isabettini lancia un appello attraverso la propria pagina Facebook: «È rimasto in piazza dal 1650 al 1964…piu’ di 300 anni …..Poi nel 1964 lo portarono sulla villetta del CARMINE , poco dopo si incendio’ il ” SUO ” DUOMO . Nel 1970 si sgombro’ l ‘ intero RIONE , nel 1984 si passo’ a sgomberare il rimanente CENTRO STORICO ( durante la crisi bradisismica del 1982 – 84) …….. Nel 1986 fu riportato in piazza e SI CALMO’ TUTTO. Levatelo da quella nascosta piazzetta e rimettetolo al suo originario posto … e tutto si calmera»