Lunedì 2 ottobre parte la campagna vaccinale anti-influenzale e anti-Covid a Pozzuoli e nell’area flegrea

POZZUOLI – Il 2 ottobre parte la campagna vaccinale 2023 sul territorio dell’ASL Napoli 2 Nord. In base alle direttive del Ministero della Salute sarà possibile accedere alla somministrazione del vaccino sia anti influenzale sia contro l’ultima variante di Coronavirus. L’Azienda Sanitaria, al fine di garantire una copertura territoriale uniforme, ha provveduto ad implementare l’intero percorso di acquisizione delle scorte di vaccini e di distribuzione alle strutture deputate alla somministrazione.

CHI PUO’ FARLE – Le vaccinazioni sono gratuite e particolarmente consigliate per le seguenti categorie:

– persone di età pari o superiore ai 65 anni;

– persone di età pari o superiore ai 60 anni (vaccinazione anti-COVID);

– soggetti fragili;

– soggetti affetti da sindrome da immunodeficienza;

– portatori di severe patologie croniche con complicanze (malattie respiratorie,

cardiologiche e oncologiche);

– donne in gravidanza;

– donne che si trovano in qualsiasi trimestre della gravidanza o nel periodo

“postpartum” comprese le donne in allattamento (vaccinazione anti-COVID);

– ospiti delle strutture per lungodegenti (RSA);

– personale sanitario.

COME VACCINARSI – I cittadini dell’ASL Napoli 2 Nord potranno rivolgersi al proprio di Medicina Generale, al Pediatra di Libera Scelta e da quest’anno anche alle farmacie private dove potranno effettuare la vaccinazione anti influenzale e ricevere tutte le informazioni necessarie. Infine per favorire il più possibile la vaccinazione anti-COVID, tenendo conto degli aspetti di carattere logistico legati alla formulazione del vaccino m-RNA, la Direzione Strategica dell’ASL ha individuato cinque centri vaccinali la cui dislocazione garantisce la copertura dell’intero territorio, saranno previsti a Mugnano, Afragola, Casavatore, Monteruscello, Forio di Ischia. Per accedere alla vaccinazione anti-COVID sarà necessario prenotarsi inviando una mail all’indirizzo [email protected] precisando i dati anagrafici (nome, cognome e codice fiscale) ed il numero telefonico al quale essere contattato.