POZZUOLI/ Bradisismo, Musumeci: «Dal 2005 a oggi il terreno si è sollevato di 1,20 metri»

POZZUOLI – Bradisismo, lo stato d’allerta resta giallo. A farlo sapere il ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, Nello Musumeci, in audizione presso la Commissione parlamentare per le Questioni regionali. «Nell’area dei Campi Flegrei ricadono 102mila abitanti in gran parte a Pozzuoli e Bacoli e nei quartieri nono e decimo di Napoli. I rischi concreti sono tre: sismico, vulcanico e bradisismico». «Dal 2005 a oggi – prosegue il ministro – il terreno si è sollevato di 1,20 metri e questo può mettere a rischio i servizi idrico-fognari e tecnici. Il fenomeno è presente da millenni. Dall’ultimo dopo-guerra il tasso di densità abitativa è cresciuto del 100%. Nel 1951 c’erano 50mila abitanti, nel 2021 sono saliti a quasi 103mila. Si può solo mitigare l’effetto del danno ma non si possono scongiurare i tre fenomeni». Prevista per il mese di ottobre la terza esercitazione sul territorio flegreo.