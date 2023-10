POZZUOLI/ Bradisismo, il sindaco ordina l’installazione di fessurimetri nei palazzi di via Cappuccini

POZZUOLI – Con apposita ordinanza il sindaco di Pozzuoli ha disposto l’installazione sulle facciate dei fabbricati adiacenti di fessurimetri per il monitoraggio delle vibrazioni durante l’avanzamento dei lavori di realizzazione della fogna in via Cappuccini. “Considerato che la situazione contingente di allerta sul territorio è tale da imporre l’adozione di tutti le accortezze possibili allo scopo di rassicurare la popolazione evitando il diffondersi di falsi allarmi che potrebbero indurre situazioni di pericolo e, al tempo stesso, prevenire l’eventualità di gravi pericoli che possano minacciare l’incolumità pubblica, -si legge nell’ordinanza- il sindaco ha ordinato ai proprietari e per loro conto agli amministratori dei condomini laddove nominati, degli immobili siti in: Corso Umberto I ai civici 29,33,39; Via Cappuccini ai civici 3,10,12; III Traversa Cappuccini ai civici 3 e 2. Inoltre di far provvedere, a far data dall’emissione dell’Ordinanza e per tutto il tempo necessario alla esecuzione dei lavori, all’installazione sulle facciate dei predetti fabbricati, dei fessurimetri per il monitoraggio delle vibrazioni durante l’avanzamento dei lavori di realizzazione della fogna in via Cappuccini con la tecnica del microtunneling a cura del personale della ditta esecutrice dei lavori “CMS s.r.l.” con l’assistenza del Direttore dei Lavori e del Responsabile di Cantiere.”