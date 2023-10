A Pozzuoli apre un punto di lettura per bambini dedicato a Loris e Daniele

POZZUOLI – Oggi l’Assessora alle Politiche Sociali, Fabiana Riccobene, accompagnata dalla Presidente della Commissione per le Pari Opportunità, Carla Ilenia Caiazzo, ha inaugurato il Punto Lettura “Semi di Storie”, lo spazio delle storie delle bambine e dei bambini da 0 a 6 anni e dei loro genitori, realizzato dalla Fondazione Polis e finanziato dalla Regione Campania. Uno spazio importante, per avvicinare i nostri più giovani concittadini ad un’attività che aiuta a crescere con armonia e consapevolezza. Il Punto lettura di Pozzuoli è dedicato alla memoria di Daniele del Core e Loris Di Roberto, ed è aperto il lunedì e il mercoledì, dalle 16 alle 18, presso il Centro Sociale Terza Età, al civico 3 in Via Vecchia San Gennaro.