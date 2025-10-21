POZZUOLI/ Bombe e sigarette di contrabbando: scarcerato dopo un giorno il 26enne arrestato a Toiano

POZZUOLI – Questa mattina il Gip della settima sezione del Tribunale di Napoli ha disposto la scarcerazione di Angelo Visone, il 26enne di Quarto arrestato ieri a Pozzuoli perché trovato in possesso di 50 esplosivi di natura artigianale e micidiale. L’uomo – difeso dall’avvocato Luca Gili – è stato rimesso in libertà dopo la convalida dell’arresto, lasciando così il carcere di Poggioreale dopo una notte di detenzione. Visone era stato fermato al Rione Toiano dai carabinieri della stazione di Pozzuoli durante un posto di controllo. Dopo aver rinvenuto alcune stecche di “bionde” in auto, i militari hanno fatto scattare la perquisizione domiciliare presso la sua abitazione di Quarto dove sono stati rinvenuti 50 ordigni esplosivi artigianali: 9 chili di polveri che avrebbero potuto ridurre in pezzi un furgone.