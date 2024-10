POZZUOLI/ Blitz dei carabinieri nel “feudo” del clan Di Costanzo a via Napoli

POZZUOLI – Uomini e mezzi di vari reparti della compagnia carabinieri di Pozzuoli sono stati impegnati questa mattina in un’operazione ad “Alto Impatto” a via Napoli. Nel mirino, in particolare, è finito il “rione marocchini”, roccaforte del clan Di Costanzo che fa capo al boss Francesco Saverio detto “o cecato” (attualmente detenuto) storico alleato dei boss Gennaro Longobardi e Gaetano Beneduce. Sequestri e perquisizioni hanno interessato numerosi edifici della zona, nei quali i militari hanno agito a partire dalle prime ore della mattina.

IL CLAN – Tra le attività di spicco del clan Di Costanzo, che da sempre si muove nell’area costiera di via Napoli, dal Dazio fino a via Matteotti, c’è lo spaccio di sostanze stupefacenti insieme ai furti d’auto e alle estorsione mediante i “cavalli di ritorno”. Con al detenzione da oltre 15 anni del capoclan, la gestione dei traffici illeciti è passata nelle mani di cugini e nipoti.