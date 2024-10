BACOLI/ Statua di San Francesco: è guerra tra l’ex assessore Scotto Di Vetta e il sindaco Josi

BACOLI – Sarebbero volati stracci tra l’ex Assessore alla Cultura Mariano Scotto di Vetta e il sindaco di Bacoli Josi Della Ragione. Alla base del contendere la Statua di San Francesco installata nel Parco Borbonico al Fusaro il 21 aprile scorso in piena campagna elettorale.

I FATTI – La diatriba tra l’ex componente della Giunta Comunale e il primo cittadino sarebbe nata per le mancate autorizzazioni richieste alla Soprintendenza per l’installazione dell’opera nel Complesso Vanvitelliano. Il sindaco, secondo indiscrezioni, avrebbe forzato la mano con l’allora assessore e il comitato che ha realizzato l’opera per l’installazione nel parco storico senza le dovute autorizzazioni da parte degli Enti preposti alla tutela storica ed ambientale del sito Reale. Una forzatura del primo cittadino necessaria, evidentemente, per creare un’immagine positiva nei confronti dei tanti fedeli accorsi all’inaugurazione avvenuta in piena campagna elettorale. A sottolineare l’accaduto è stato il consigliere di minoranza Vincenzo Salviati che, in un intervento nel consiglio comunale di ieri sera, ha chiesto ragguagli sulla vicenda al primo cittadino, il quale ha preferito non rispondere. Nel frattempo la statua è stata rimossa dal Parco Vanvitelliano.