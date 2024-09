POZZUOLI/ Bimbo di tre anni travolto da un motorino a Lucrino: il conducente non si ferma e scappa

POZZUOLI – Stava attraversando la strada sulle strisce pedonali insieme alla nonna quando un motorino lo ha travolto. La vittima è un bambino di 3 anni. Il conducente del mezzo, un Honda SH di colore scuro, è poi scappato lasciando il piccolo a terra davanti agli occhi terrorizzati dei genitori e della nonna. È successo ieri sera in via Miliscola a Lucrino, nei pressi del ristorante “Anytime”. Il piccolo è stato prima portato all’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli per poi essere trasferito nell’ospedale pediatrico Santobono di Napoli dove è tuttora ricoverato in prognosi riservata ma non in pericolo di vita.

LA RICOSTRUZIONE – Sull’episodio indagano i carabinieri della stazione di Pozzuoli. Secondo quanto ricostruito il bimbo stava attraversando la strada insieme alla nonna, mentre il padre era sul marciapiede a fare il ticket per la sosta sulle strisce blu e la madre dall’altra parte della strada. La famiglia era giunta a Lucrino per una cena in un ristorante della zona. A quel punto l’incidente: il mezzo ha preso in pieno il bambino scaraventandolo a terra. Resosi conto dell’accaduto il conducente anziché fermarsi per sincerarsi dell’accaduto e prestare soccorso, si è dato alla fuga.

LE INDAGINI – I carabinieri hanno acquisito le immagini di alcune telecamere installate lungo la strada che hanno ripreso il momento dell’impatto, la targa del mezzo e il volto del centauro che sembra avere le ore contate.