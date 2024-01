POZZUOLI/ Banco alimentare per le famiglie in difficoltà: domande entro il 15 febbraio

POZZUOLI – Il Comune di Pozzuoli, nell’ambito delle iniziative in favore di famiglie in difficoltà, ha approvato il progetto triennale “Condividere i bisogni per condividere il senso della vita” che prevede la distribuzione di generi alimentari di prima necessità per 1000 famiglie per 11 mesi attraverso il banco alimentare. Possono presentare domanda le famiglie, anche monoparentali, residenti da almeno un anno nel territorio di Pozzuoli, senza reddito o con reddito al di sotto del minimo vitale (definito annualmente dall’ ISTAT), che non usufruiscano di altre misure equivalenti da parte di Enti locali o altri Enti pubblici o privati (parrocchie, associazioni benefiche, assistenziali ecc).

COME FUNZIONA – Le domande, redatte su apposito modulo da ritirare presso gli Uffici Territoriali dei Servizi Sociali di via Martini a Monterusciello, presso gli Uffici amministrativi di Via Quinto Fabio Massimo al Rione Toiano, e/o scaricabile dal sito del Comune di Pozzuoli, dovranno essere consegnate presso gli Uffici amministrativi di Via Quinto Fabio Massimo al Rione Toiano, entro e non oltre le ore 12,00 del 15.02.2024. Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione: copia del documento di riconoscimento del richiedente e/o del beneficiario in corso di validità; certificato ISEE in corso di validità relativo all’anno 2024; eventuale certificato di invalidità e/o disabilità e dichiarazione circa eventuali sostegni economici ricevuti dai familiari tenuti agli alimenti ai sensi dell’art.433 del c.c. Sarà ammesso al beneficio un solo soggetto nell’ambito dello stesso nucleo familiare o di convivenza, previa valutazione da parte del servizio sociale territoriale competente. Le domande presentate saranno valutate dal Servizio sociale territoriale. A parità di punteggio sarà considerato: l’ISEE più basso; a parità di punteggio e ISEE sarà considerato il numero dei minori; a parità di punteggio, ISEE e numero di minori sarà considerato il numero dei componenti del nucleo familiare. L’Amministrazione Comunale attiverà le procedure per garantire l’attuazione degli adempimenti in materia di controlli e sanzioni, come previsti dalla normativa vigente. In caso di accertamento di false dichiarazioni sarà disposta la decadenza del beneficio e la denuncia d’ufficio all’autorità giudiziaria.