E’ stata ritrovata dopo 7 ore la piccola Giulia sparita da Pozzuoli

POZZUOLI – E’ stata ritrovata Giulia, la ragazzina di 13 anni sparita questa mattina da Pozzuoli. Si trovava alla stazione di Bagnoli. E’ stata riconosciuta in seguito agli appelli del padre, le foto postate sui sociale e le ricerche degli agenti del commissariato di Pozzuoli che erano state estese anche ai comuni limitrofi e alla città di Napoli. La ragazzina sta bene ed è stata accompagnata presso l’abitazione dei nonni paterni.

LA SCOMPARSA – Giulia era sparita verso le 8 dopo essere uscita da casa per andare a scuola dove però non si è mai recata. Assenza che ha mandato tutti in apprensione. Lasciato il cellulare a casa, della minore non si sono avute notizie fino alle 15 di oggi quando è stata riconosciuta e riaccompagnata a casa.