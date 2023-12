POZZUOLI/ Autorizzazioni ok, al via l’installaziondella pista di ghiaccio a “Piazza a mare”

POZZUOLI – Partiranno domani i lavori per l’installazione di una pista di ghiaccio a Piazza a mare, sul porto di Pozzuoli. Dopo aver ricevuto le opportune autorizzazioni che hanno fatto slittare l’apertura di due settimane, il comune ha dato l’ok alla messa in posa della struttura di grandezza pari a 400 metri quadrati. Nulla a che vedere, dunque, con la pista da dimensioni ridotte installata lo scorso anno sul lungomare “Sandro Pertini” di via Napoli. La pista di ghiaccio rientra nell’offerta natalizia che l’amministrazione Manzoni ha messo in campo per animare le festività fino all’Epifania ed è stata voluta fortemente dai commercianti del centro storico di Pozzuoli che, nelle scorse settimane, avevano sottoposto l’idea all’assessore al commercio e al sindaco i quali, a loro volta, hanno lavorato affinché l’opera si realizzasse.