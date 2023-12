Comune di Pozzuoli: indetto concorso per 10 istruttori amministrativi diplomati

POZZUOLI – Il Comune di Pozzuoli ha indetto un concorso per dieci istruttori amministrativi. I vincitori della selezione saranno assunti con contratti di lavoro a tempo indeterminato e pieno. Per partecipare al concorso e presentare la domanda di ammissione, i candidati hanno tempo fino al 28 dicembre 2023.

REQUISITI RICHIESTI – Per poter partecipare al concorso del Comune di Pozzuoli per Istruttori Amministrativi è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti: cittadinanza italiana o possesso di altra condizione prevista dal BANDO; età non inferiore ad anni 18 e non superiore a quella prevista dalle norme vigenti in materia di quiescenza; idoneità fisica allo svolgimento delle funzioni cui la selezione si riferisce; godimento dei diritti civili; non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo; non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale per aver ottenuto l’impiego mediante documenti falsi o viziati da nullità insanabile; non aver riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l’interdizione dai pubblici uffici; posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva; conoscenza delle basi per il dialogo nella lingua inglese e per l’uso delle principali apparecchiature e applicazioni informatiche più diffuse; Diploma di istruzione secondaria di secondo grado che consenta l’iscrizione ad una facoltà universitaria. Sono previste riserve di posti a favore dei volontari delle Forze Armate, degli operatori volontari che hanno concluso il servizio civile universale senza demerito e altre condizioni di precedenza e preferenza nei confronti di determinate categorie di soggetti, indicate in modo dettagliato nel bando.

COME AVVIENE LA SELEZIONE – Qualora il numero di domande di partecipazione pervenute fosse superiore a mille unità, l’Amministrazione procederà con una prova di preselezione mirata ad accertare il possesso di idonea conoscenza di base nelle materie d’esame. La selezione prevede poi due prove d’esame: una prova scritta e una prova orale. La prova scritta verterà sulle seguenti materie: Nozioni sul sistema delle fonti normative; Struttura fondamentale dell’ordinamento istituzionale degli enti locali, con particolare riguardo alle competenze degli Organi politici e dei soggetti preposti alla gestione (dirigenza) Nozioni fondamentali sulle funzioni e sui compiti del Comune; Decentramento (organizzazione, funzionamento e compiti); Ordinamento finanziario e contabile del Comune, con particolare riferimento agli strumenti di programmazione finanziaria e gestionale (bilancio e PIAO); Le regole sul procedimento amministrativo, con particolare riguardo alle fasi del procedimento, accesso, privacy, semplificazione delle documentazioni e delle certificazioni amministrative;

Elementi di organizzazione e tecniche di lavoro con riguardo al controllo di gestione; La comunicazione e gli Uffici per le relazioni con il pubblico; Le previsioni regolamentari in materia di attività contrattuale; nozioni sull’ordinamento degli Enti Locali e sulle disposizioni riguardanti i seguenti servizi comunali: elettorale, anagrafe e stato civile, leva e servizi militari, tributi;

Statuto e Regolamenti del Comune di Pozzuoli, nozioni di prevenzione e sicurezza sugli ambienti di lavoro, codice di comportamento dei pubblici dipendenti. La prova orale consisterà in un colloquio interdisciplinare volto ad accertare la preparazione e la capacità professionale sulle materie della prova scritta nonché la conoscenza della lingua inglese, l’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse. Verrà inoltre effettuata una valutazione psico-attitudinale del candidato. Infine, saranno valutati i titoli (di studio, di servizio e vari) presentati dai candidati in fase di presentazione della domanda di partecipazione.

COME PRESENTARE LA DOMANDA – La domanda per essere ammessi al concorso per Istruttori Amministrativi deve essere presentata entro le ore 12.00 del 28 dicembre 2023 unicamente con procedura telematica, collegandosi al Portale inPA, attraverso il link disponibile in questa pagina pagina. Per accedere alla piattaforma è necessario autenticarsi mediante SPID, CIE, CNS o credenziali eIDAS. Per la partecipazione al concorso è richiesto il pagamento di importo pari ad euro 10,00. E’ richiesto inoltre il possesso di un proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) in quanto l’Ente può comunicare con i candidati anche tramite la PEC. Chi ne fosse sprovvisto può leggere in questo articolo come ottenerne uno in soli 30 minuti, da casa. In caso di problemi nell’invio della domanda vi consigliamo di leggere questa guida che spiega in modo semplice e chiaro come registrarsi al portale inPA e candidarsi.