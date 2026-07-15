POZZUOLI/ «Augusto vive!» T-shirt e fiaccole a Lucrino ad un anno dalla tragedia – LE FOTO

POZZUOLI – «Nessuno muore perché vive nei nostri cuori. Augusto vive!» È lo slogan stampato sulle t-shirt indossate dagli amici di Augusto Di Meo, il 18enne morto l’anno scorso in seguito a un incidente stradale avvenuto nei pressi del tunnel di Lucrino. E proprio nel luogo della tragedia che ieri sera in tanti si sono riuniti per una fiaccolata in memoria di Augusto. Attimi struggenti in una serata che ha visto tanti giovanissimi coetanei stringersi in un momento di ricordo e riflessione.

IL RICORDO – Sul luogo della tragedia da un anno vengono affissi striscioni e foto che ritraggono l’indimenticato Augusto, un giovane voluto bene da tutti. Ad un anno esatto dalla sua scomparsa familiari e amici si ritroveranno oggi pomeriggio alle 19 per la messa in ricordo presso la chiesa di San Luca ad Arco Felice a cui seguirà il lancio di palloncini bianchi nel tunnel Montenuovo.