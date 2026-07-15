Canestri da basket montati sottosopra sul lungomare di Pozzuoli – LE FOTO

POZZUOLI – Riceviamo e pubblichiamo: «Ieri, vedendo il tabellone del canestro spaccato, ho pensato: la Coca Coca sicuramente lo comprerà nuovo, anche per dimostrare all’amministrazione comunale e agli scettici come me, che riesce a zittire le polemiche. Oggi pomeriggio, ho visto l’ immaginabile il canestro è stato rimontato apportando al tabellone modifiche sostanziali (aggiunta di bulloni e perni), per mantenere la parte rotta, modificandone profondamente la struttura rendendolo inutilizzabile. Ma mica e finita qui…udite udite entrambi i canestri sono stati montati all’incontrario, come da foto allegata. Ciò significa che il tutto non è stato fatto da personale specializzato, immagino quindi la qualità delle saldature, che sicuramente, dopo il loro taglio avrà inciso sulla loro altezza, inoltre la rete laterale al campo non risulta essere fissata alla pavimentazione come prima. Per le condizione del campo da gioco….quando vi trovate a passare vi rendere conto di ciò che è diventato. Sindacoooooooo, assessore, consiglieri ci siete…battete un colpo!» (Ivan D.R.)

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