POZZUOLI/ Attentato di camorra a Monterusciello: bomba devasta una pizzeria

POZZUOLI – Notte di paura a Monterusciello dove una bomba è stata fatta esplodere davanti all’ingresso della pizzeria “Tutta N’ata Storia” in via Giovanni Verga. Distrutta la porta d’ingresso e danneggiati i locali interni. Non ci sono feriti. La forte esplosione è stata sentita anche a Licola e Varcaturo Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Monterusciello e i vigili del fuoco. Non ci sono feriti.

L’ATTENTATO – Indagini in corso per chiarire dinamica e matrice. La pista più accreditata, viste le modalità, sembra essere quello dell’attentato di camorra: sullo sfondo c’è il racket ai locali commerciali nel quartiere conteso dal gruppo del Bivio di Quarto che fa capo al boss Salvatore Cerrone ed ex affiliati ai Longobardi, Beneduce e Ferro.

IL PRECEDENTE – Lungo la stessa strada, nell’agosto di tre anni fa, un ordigno esplosivo fu fatto saltare davanti al centro scommesse “GoldBet Intignano”: anche in quella occasione la matrice fu di stampo camorristico.

(seguiranno approfondimenti)