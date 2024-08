A tutta velocità per uscire dal porto: barca con cinque persone finisce sugli scogli a Ischia

ISCHIA – Tragedia sfiorata al porto di Ischia. L’incidente è avvenuto alla mezzanotte di ieri e la scena agli occhi di turisti, residenti e semplici curiosi è stata surreale: una barca “parcheggiata” sulla scogliera a destra del porto di Ischia. I militari della Capitaneria di Porto di Ischia, guidati dal comandante, il tenente di vascello Antonio Magi, sono intervenuti per soccorrere le cinque persone a bordo dell’imbarcazione incastrata sugli scogli. Per fortuna non si registrano feriti gravi, solo una persona ha riportato delle piccole escoriazioni.

LA DINAMICA – Secondo la ricostruzione dei guardacoste «l’uomo alla guida dell’Aga Khan, un natante di lunghezza inferiore a 10 metri, per uscire dal porto a velocità sostenuta, a circa 20-22 nodi, lì dove il limite di velocità per l’ingresso e l’uscita dal porto è di 3 nodi, è andata a finire sugli scogli senza che l’impatto squarciasse lo scafo».