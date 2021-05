POZZUOLI – Durante i controlli svolti nella serata di sabato la Polizia Municipale ha chiuso il “Movo”, locale che sorge sul litorale di Lucrino. Sul posto gli agenti -diretti dal comandante Silvia Mignone- hanno riscontrato assembramenti che hanno fatto scattare una sanzione per il titolare e la chiusura dell’attività per un giorno.

NEL CENTRO STORICO – In quelle stesse ore sempre la Municipale ha chiuso per due giorni la pizzeria “50 Grani”. Nel corso dei consueti controlli per il rispetto delle norme anti covid, gli agenti hanno colto il locale in piena attività quando era passato da oltre mezz’ora l’orario del coprifuoco, limite oltre il quale non è consentito stare fuori casa se non per motivi di lavoro, necessità o salute, né tanto più svolgere alcuna attività ristorativa. Alle ore 23:35, quando tutti gli altri locali erano chiusi, è stata invece riscontrata la presenza di alcune decine di clienti seduti ai tavoli della pizzeria, intenti ancora a consumare pietanze. Per il titolare dell’esercizio, che oltretutto aveva occupato con i tavoli l’intero vicolo senza autorizzazione e rendendo complicata qualsiasi via di fuga, è scattata subito la sanzione pecuniaria di 400 euro e la chiusura dell’attività per due giorni. Gli agenti sono inoltre riusciti a verbalizzare anche una decina di clienti per il mancato rispetto delle norme anti covid.