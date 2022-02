POZZUOLI – Assalto armato questo pomeriggio, poco dopo le 17, al distributore di carburanti IP di via Campi Flegrei. Un uomo in sella a un SH nero 300, con il viso coperto da un casco blu, con addosso un giubbotto nero, ha puntato una pistola contro il benzinaio titolare dell’impianto intimandogli di consegnare l’incasso. Quest’ultimo, anziché piegarsi alla richiesta, ha reagito mettendo in fuga il rapinatore che è scappato in direzione di Piazza Capomazza.

SOS CRIMINALITA’ – Alla scena hanno assistito passanti, automobilisti e i clienti dello chalet che sorge nelle vicinanze. «Furti e rapine non se ne contano più, chiediamo maggiori controlli perché la situazione sta diventando insostenibile e pericolosa» è l’appello che lanciano i titolari di alcune attività commerciali della zona. Il tentativo di rapina è stato ripreso da alcune telecamere dei sistemi di videosorveglianza installati in zona.