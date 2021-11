POZZUOLI – L’amministrazione comunale di Pozzuoli ha disposto una quarta erogazione di Buoni Spesa per l’acquisto di beni a favore delle fasce deboli della popolazione. Potranno richiederli, come in precedenza, i capifamiglia attraverso una autocertificazione che va inviata via mail per evitare assembramenti presso gli uffici dei Servizi Sociali. L’istanza va trasmessa a partire da lunedì 22 novembre al seguente indirizzo di posta elettronica: [email protected] entro e non oltre il 10 dicembre 2021. Solo chi non è nelle condizioni di utilizzare la via telematica potrà consegnarla a mano presso le due sedi dei Servizi Sociali di Pozzuoli (via Quinto Fabio Massimo al Rione Toiano e via Martini a Monterusciello) dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 14.

COME FARE – Per usufruire dei Buoni Spesa bisogna essere in condizioni di precarietà economica ed essere quindi in possesso dei requisiti previsti dall’avviso pubblicato sul sito istituzionale del Comune, dove è possibile trovare tutte le altre informazioni (compresi i numeri di telefono per chiedere eventuali indicazioni o chiarimenti) e il modello di autocertificazione. L’importo del buono sarà differenziato in funzione del numero di componenti il nucleo familiare, del numero degli aventi diritto e della copertura economica prevista in bilancio. Gli interessati possono rivolgersi anche ai CAF di fiducia per ottenere supporto alla compilazione ed all’invio delle istanze. Dopo gli accertamenti di rito da parte degli Uffici, la consegna dei Buoni avverrà, a stretto giro, in base all’appuntamento preso dall’operatore telefonicamente, allo sportello indicato.