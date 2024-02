POZZUOLI/ Arrestato sorvegliato speciale del clan de “gli amici del Bivio” di Quarto – LA FOTO

POZZUOLI – È stato sorpreso in sella a una moto Honda Sh 300 il sorvegliato speciale Raffaele Di Roberto, 50 anni, detto “o russ” arrestato ieri dai poliziotti del commissariato di Pozzuoli dopo aver violato l’obbligo di soggiorno nel comune di sua residenza. Di Roberto è uno storico affiliato al clan de “gli amici del Bivio” di Quarto nonché fedelissimo del boss Salvatore Cerrone e imparentato con il ras di Monterusciello Giovanni Illiano, detto “giuanniello”, arrestato nelle scorse settimane per estorsione.

L’ARRESTO – Il 50enne è stato intercettato dagli agenti -diretti dal vicequestore Ludovica Carpino – in via Campana mentre guidava la moto in compagnia del figlio, violando la misura di sicurezza a cui è sottoposto da tempo tra cui gli obblighi di non uscire dal comune di Quarto e di non avere contatti con altri pregiudicati. L’arresto è stato convalidato questa mattina dal Gip di Napoli durante il processo con rito direttissimo che lo ha condannato anche all’obbligo di firma per due volte al giorno.

ESTORSIONE – Raffaele Di Roberto è stato arrestato e condannato più volte: legato all’ala quartese del clan Longobardi, nel 2010 mentre era detenuto, fu destinatario di ulteriore misura cautelare durante la maxi operazione anti camorra “Penelope” e condannato successivamente in appello a 6 anni di carcere.