POZZUOLI – I carabinieri della stazione di Pozzuoli hanno arrestato un 32enne del posto già noto alle forze dell’ordine, in esecuzione di un provvedimento cautelare emesso dal Tribunale di Napoli su richiesta della procura partenopea. L’uomo è gravemente indiziato – insieme ad un complice ancora non identificato – di una rapina commessa il 2 marzo scorso in un’area parcheggio di Piazza Oriani. Sotto la minaccia di un’arma – non mostrata alla vittima – aveva sottratto ad un dipendente del parcheggio l’intero incasso giornaliero pari a circa 3500 euro. Identificato grazie alla visione delle immagini di videosorveglianza, l’arrestato è stato raggiunto dall’ordinanza di custodia cautelare e sottoposto ai domiciliari.