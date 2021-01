CAMPI FLEGREI – I fari dei Campi Flegrei su Procida. Bacoli, Monte di Procida, Lacco Ameno, Portici e Giugliano accenderanno alle 18.30 di questo pomeriggio un faro per illuminare l’isola candidata a capitale italiana della cultura. L’iniziativa, lanciata dal sindaco della frazione di Ischia Giacomo Pascale, è stata condivisa dagli altri primi cittadini.»

L’INIZIATIVA – «Fasci di luce sull’isola. Illumineremo Procida. Sosterremo, insieme, la candidatura come Capitale della Cultura. -ha scritto su Facebook il sindaco Josi Della Ragione- La prova tecnica ha funzionato. Ed è una sensazione bellissima. Noi lo faremo da Torregaveta. In un luogo simbolo. Dalla Villa di Servilio Vatia, sopra l’Antro del Cerbero, sopra la foce del lago Fusaro. Dal pontile illuminato che guarda le isole flegree. Ringrazio il Nabilah, e Luca, per il supporto che sta dando, con tanto entusiasmo. Ci vediamo domani, intorno alle 18. Forza Campi Flegrei. Forza Procida!»