POZZUOLI – Droga nascosta sotto una panchina nei 600 alloggi di Monterusciello. Un particolare che non sfugge ai carabinieri della sezione operativa di Pozzuoli che hanno arrestato per detenzione di droga ai fini di spaccio Ernesto Nasti e Giuseppe Trincone, rispettivamente di 24 e 21 anni. I due si trovavano precisamente in via de Chirico; i militari dell’Arma li hanno osservati a lungo e quando Nasti e Trincone hanno estratto dalle tasche delle bustine in cellophane per poi nasconderle dietro una panchina, i carabinieri sono intervenuti. Nasti aveva in tasca una stecchetta di hashish e 85 euro in contanti, il più giovane una bustina di marijuana e 70 euro. La parte restante della droga era proprio sotto la panchina: 10 stecchette di hashish, 15 di marijuana. I due arrestati sono stati sottoposti ai domiciliari e sono in attesa di giudizio.