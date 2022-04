POZZUOLI – E’ finita agli arresti domiciliari M.D.L., l’incensurata di 38 anni arrestata venerdì a Pozzuoli insieme al marito, Giovanni Granillo, 40enne.. La coppia era stata fermata a un posto di blocco dei carabinieri nella zona di via Campana e trovata con 11 dosi di cocaina e 375 euro in banconote di piccolo taglio. Il controllo è stato poi esteso all’abitazione dei due dono state trovate altre 19 dosi di cocaina, 17 grammi di hashish, un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento della droga e 1.760 euro in contanti.

LA PISTOLA – E ancora, in una borsa occultata in giardino, una pistola calibro 22 con matricola abrasa, 5 colpi nel serbatoio e altri 20 da parte per ogni evenienza. Nel bilancio anche un impianto di sorveglianza installato in casa e all’esterno, forse per monitorare i movimenti delle forze dell’ordine. Entrambi sono finiti in manette per detenzione di droga a fini di spaccio e porto abusivo di arma clandestina. La donna era stata portata in carcere a Pozzuoli, il marito a Poggioreale.