POZZUOLI/ Approvato progetto da oltre 2 milioni per nuovo asilo nido «Svolta per la città»

POZZUOLI – «È con grande orgoglio che annuncio un traguardo molto importante che ho perseguito per il nostro territorio: siamo tra i comuni ammessi al finanziamento del PNRR per un asilo nido da 108 posti, con un finanziamento di 2.160.000 euro che potrà essere integrato da ulteriori risorse finanziarie». È quanto fa sapere Manuela D’Amico, consigliera comunale di Spazio Flegreo, forza della maggioranza Manzoni. «Un progetto – spiega D’Amico – che può già cominciare da adesso e che rappresenta una svolta strategica per la nostra città ed è un chiaro segnale dell’impegno della nostra amministrazione verso il futuro. Come Presidente della Commissione sul PNRR e, in particolare, come donna, questo risultato è motivo di grande soddisfazione. È il frutto di un lavoro reso possibile grazie alla fiducia e al sostegno del Sindaco Manzoni. Il Sindaco ha creduto in me e in questo progetto, e insieme a tutta l’amministrazione stiamo tracciando una rotta chiara verso uno sviluppo inclusivo e sostenibile per Pozzuoli.»

IL FUTURO – «Investire nelle infrastrutture per l’infanzia significa investire nel futuro della nostra città. – aggiunge la presidente della commissione PNRR – Un asilo nido moderno non solo supporta le famiglie e le mamme lavoratrici, ma rappresenta anche un pilastro fondamentale per la crescita socio-economica del nostro territorio. Questo progetto è una dimostrazione concreta della nostra visione politica, che mette al centro le esigenze delle famiglie e dei cittadini. L’ottenimento di questi fondi non è solo un mio successo, ma una vera e propria vittoria politica. È la prova che, con determinazione e una visione chiara, possiamo raggiungere obiettivi ambiziosi e migliorare la qualità della vita nella nostra comunità. Il nostro impegno è volto a fare di Pozzuoli una città più equa, dove le donne e le famiglie trovano il supporto necessario per crescere e prosperare. Guardiamo avanti con ottimismo e determinazione. Continueremo – conclude D’Amico – a lavorare per portare avanti progetti che rendano Pozzuoli un luogo migliore per tutti. La strada è tracciata, e siamo pronti a cogliere tutte le opportunità che si presenteranno. Insieme, possiamo costruire una Pozzuoli più forte, inclusiva e lungimirante.»