POZZUOLI/ Occupazione abusiva di suolo pubblico: pub chiuso dal Comune per 5 giorni

POZZUOLI – Occupava senza titolo il suolo pubblico all’interno di un viale nel centro storico di Pozzuoli. Per questi motivi il comune – mediante ordinanza dirigenziale a firma della dirigente Sabina Minucci – ha ordinato la chiusura per cinque giorni di un pub in via Maso Carrese. La sospensione dell’attività è arrivata in seguito a un controllo effettuato dalla Polizia Municipale il 15 maggio scorso “fino all’eliminazione della occupazione illegittima di suolo pubblico – si legge nel documento – e comunque per un periodo non inferiore a n. 5 (cinque) giorni, richiamando l’attenzione del medesimo al rispetto delle prescrizioni relative alle attività commerciali con espresso avvertimento che, nel caso incorresse, nuovamente, in analoga ulteriore violazione, sarà considerato recidivo e passibile di ulteriori sanzioni normativamente previste.”