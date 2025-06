POZZUOLI/ Andreozzi fa il Borrelli: denuncia il degrado di Monterusciello e attacca la De Vizia

POZZUOLI – Gennaro Andreozzi denuncia lo scempio di Monterusciello. Dopo mesi di denunce da parte dei cittadini e del nostro giornale, oggi è arrivato il consigliere di maggioranza di Europa Verde a porre l’accento sullo stato di abbandono in cui versa il quartiere. «E’ un degrado assoluto» ha detto Andreozzi attraverso una video-denuncia pubblicata sui social «Mi sembra una giungla, qualcuno l’ha pure incendiata (facendo riferimento ad alcune sterpaglie) perchè è infestata da ratti, da topi e da blatte. Non ce la fanno proprio più, bisogna intervenire. Non solo qui, ma in tutta l’area di Monterusciello. Che si decidesse l’Acer ad intervenire o il comune di Pozzuoli ad incontrare i rappresentanti dell’Acer per togliere tutte queste enormi criticità» ha detto il consigliere vicino che ha effettuato un sopralluogo in via Levi, nei pressi dell’Asl in via Capuana e in varie zone del quartiere.

LA DITTA – Andreozzi poi ha puntato il dito contro la De Vizia Transfer, l’azienda che gestisce il servizio di raccolta dei rifiuti a Pozzuoli «C’è immondizia ovunque. Anche in quelle vasche che dovevano contenere fiori. Ma la De Vizia cosa fa? Non interviene neanche in queste piccole cose e non riesce a dare delle risposte? Però devo dire che un assessore all’ecologia c’è, il professore Salvatore Caiazzo sta intervenendo quotidianamente, ma è parva cosa se non viene supportato da tutti noi. C’è bisogno di rimpinguare anche le casse da cui prendere un budget per una pulizia strutturale. Non ce la potrà mai fare, si sta prodigando, però vedo che l’area di Monterusciello è molto sofferente».