POZZUOLI – Ancora furti nel megaquartiere di Pozzuoli. L’escalation di colpi non presenta battute d’arresto. Ieri mattina, alle 12, ignoti hanno rubato l’auto di un rappresentante di libri parcheggiata davanti alla scuola “Diaz” di Monterusciello. All’uscita dall’istituto scolastico la vettura era sparita. Il furto della Fiat 500 è stato denunciato alle forze dell’ordine che indagano sul caso.

CAMPANIA MAGLIA NERA – La Campania resta al primo posto come area a maggiore rischio furto auto, con quasi 27.500 vittime in un anno. In questa regione, che ormai da anni detiene un primato incontrastato, ogni giorno 75 veicoli vengono rubati. La nuova crescita del business furti in Italia non ha sostanzialmente inciso sulla classifica delle vetture preferite dai ladri, con le prime quattro posizioni rimaste inalterate rispetto al 2020: sempre in testa la Fiat Panda con 8.816 sottrazione (oltre 1 vettura rubata su 10 è Panda), seguita dalla Fiat 500 (6.743 modelli sottratti), dalla Fiat Punto (5.292) e dalla Lancia Ypsilon (2.979). E’ salita di un posto la Smart ForTwo Coupè (1.389) che ha scalzato la Volkswagen Golf (1.381) dal 5° posto, mentre completano la graduatoria delle auto più attenzionate Renault Clio (1.284), Fiesta (1.059), Opel CORSA (824) e Fiat UNO (559). In totale, questi 10 modelli rappresentano il 44% del fenomeno furti auto in Italia.