POZZUOLI – Manca solo l’ufficialità. La Puteolana ha acquisito il cartellino di Pasquale Iadaresta, attaccante classe 1986, svincolato ma con un curriculum di tutto rispetto. Iadaresta, cresciuto nelle giovanili del Napoli vanta anche due presenze in massima serie con il Siena. Un passato da oltre 135 goal realizzati viaggiando tra Lega Pro e Serie D, categoria quest’ultima, dove nell’anno 2017 ha totalizzato il record di reti con la maglia del Latina: ben 25 in 34 presenze. Un altro tassello offensivo dunque a disposizione di Mister Marra a fronteggiare “un’emergenza realizzativa” di una squadra che ha realizzato appena 5 reti in altrettante partite, con una discrepanza mortificante tra le occasioni create ed i goal a referto.