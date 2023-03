POZZUOLI/ Anche Via Napoli si colora d’azzurro per la festa scudetto – LE FOTO

POZZUOLI – E’ una distesa di colori bianco e azzurro quella che offre via Napoli dove sono iniziati gli allestimenti per la festa scudetto del Napoli. Tutto Corso Umberto I è da ieri completamente addobbato con striscioni e festoni, comprese le rotonde che da via Napoli danno alla strada di pub, pizzerie e ristoranti. Un bel colpo d’occhio per i residenti e i tanti avventori di una delle principali zone della movida flegrea.