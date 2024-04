POZZUOLI/ Ambiente, l’associazione R.O.A.S. sale in cattedra

POZZUOLI – Tutela ambientale e riciclo: questi i temi affrontati ieri in una lezione diversa dal solito per gli studenti dell’Istituto Comprensivo Pergolesi 2 di Monterusciello. A promuovere l’incontro l’associazione R.O.A.S. Corpo Nazionale Guardie Volontarie. Presenti gli alunni dei plessi di scuola primaria Viviani e Marotta. «Ho proiettato un documentario sulla salvaguardia dell’ambiente per poi dialogare con gli studenti – spiega Antonio Chiocca – Numerosi gli interventi degli scolari che hanno seguito con interesse la proiezione e le mie risposte alle loro domande. Abbiamo parlato del riciclo e della sua importanza, ho spiegato loro il riutilizzo dei vari elementi che usiamo quotidianamente: la bottiglia di plastica che rilavorata si trasforma in pile, la lattina di alluminio in bici e così via. Voglio ringraziare la Dirigente Prof. Lucia Pollio e tutto il corpo insegnanti che mi hanno accolto e permesso di spiegare agli alunni un concetto importantissimo per la loro formazione civica in quanto abitanti del nostro pianeta».