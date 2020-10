POZZUOLI/VARCATURO – Secondo caso di Covid all’istituto superiore “Giovanni Falcone” di Pozzuoli. Il nuovo contagio è avvenuto presso la sede succursale di Varcaturo (Viale dei Gelsi) in seguito al quale la preside, Rossella Tenore, ha disposto la sospensione delle ordinarie attività didattiche per la giornata di domani per consentire una corretta e completa sanificazione dell’edificio ad opera di una ditta specializzata. Nelle prossime ore seguiranno indicazioni in merito al protocollo sanitario da attivare per gli studenti, i docenti e il personale venuto a contatto con il caso positivo. Vista la concomitante allerta meteo, le lezioni presso la sede succursale di Varcaturo riprenderanno regolarmente, a sanificazione effettuata, nella giornata di venerdì 16 ottobre.