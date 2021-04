POZZUOLI – Altri due casi sospetti di Covid alla scuola media “Giacinto Diano” di Pozzuoli. Si tratta di due alunni della prima E e della seconda A, classi per le quali è stata disposta la didattica a distanza. Infatti, insieme ai due casi sospetti, resteranno a casa in isolamento domiciliare tutti i compagni di classe così come previsto dal protocollo, in attesa degli esiti dei tamponi molecolari. La disposizione è stata comunicata quest’oggi dalla preside Valeria del Vasto attraverso una circolare indirizzata ai genitori degli alunni. Casi analoghi hanno interessato nei giorni scorsi altre tre classi: seconda L (il 24 aprile), seconda D e terza D (21 aprile).