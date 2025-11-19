POZZUOLI/ Allagata via Reginelle: strada chiusa e disagi per tutti

POZZUOLI – Non si contano le chiusure di via Reginelle ad ogni pioggia. L’ennesima è arrivata questa mattina quando, a seguito dei forti acquazzoni, la strada si è completamente allagata. Il punto critico è sempre lo stesso: tra i depuratori di Cuma-Licola e il tratto che costeggia la linea della Circumflegrea. Decine di auto sono rimaste intrappolate nell’acqua alta oltre un metro. Ai due capi della strada sono state montate transenne e divieti di accesso per gli automobilisti. Numerosi i disagi per i residenti, gli studenti e quanti utilizzano la strada per spostarsi tra Licola e Monterusciello. Un problema annoso davanti al quale, purtroppo, nessuno ha mai mosso un dito.