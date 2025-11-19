Gesfor Academy presenta a Pozzuoli i corso Iefp “Operatore ai servizi di vendita”

POZZUOLI – Un pomeriggio dedicato ai giovani, alle famiglie e al futuro. In occasione della presentazione del percorso di formazione IeFP “Operatore ai Servizi di Vendita” la nuovissima sede della Gesfor Academy (Ente Accreditato dalla Regione Campania e riconosciuto come operatore qualificato nel campo della formazione e dell’orientamento professionale) sita in Via Campana 268 a Pozzuoli si è riempita di voci, sguardi e speranze e ha aperto le sue porte a famiglie, studenti e istituzioni in un ambiente moderno, accogliente e progettato per offrire spazi didattici all’avanguardia. L’incontro, organizzato con la partecipazione dei Servizi Sociali, dei Dirigenti scolastici, degli insegnanti e rappresentanti di associazioni del territorio, ha rappresentato un momento di confronto vivo e partecipato tra famiglie, allievi e operatori della formazione. Un’occasione per condividere obiettivi, metodi e valori di un progetto che mira a creare opportunità reali per i giovani e a rispondere concretamente alle esigenze del tessuto produttivo locale, è un percorso completamente gratuito, finanziato interamente dalla Regione Campania, e quindi accessibile a chiunque desideri costruire un futuro professionale solido senza alcun costo per le famiglie.

LA PRESENTAZIONE – Durante la presentazione, i referenti del percorso hanno illustrato le caratteristiche del corso, che prevede un approccio formativo innovativo, basato su esperienze dirette e attività pratiche: laboratori, impresa formativa simulata, stage in aziende del territorio, visite aziendali e interventi di esperti di settore. Un modello che consente agli studenti di avvicinarsi gradualmente e consapevolmente al mondo del lavoro, sviluppando competenze tecniche e trasversali fondamentali per la futura occupazione. Il percorso assolve pienamente l’obbligo di istruzione e il diritto-dovere all’istruzione e alla formazione, come previsto dalla normativa vigente. Un elemento fondamentale che fa del percorso IeFP uno strumento concreto per contrastare la dispersione scolastica e offrire ai ragazzi un’alternativa educativa solida, strutturata e orientata al futuro. Il progetto non si limita alla formazione base e professionale: il suo vero valore aggiunto è quello di accompagnare i ragazzi in un percorso di crescita personale, aiutandoli a scoprire le proprie inclinazioni, le proprie passioni e il proprio potenziale.

L’INSEGNAMENTO – “Formare un giovane non significa soltanto insegnargli un mestiere – è stato ricordato durante l’incontro da Nunzio Nicola Costagliola amministratore di Gesfor Academy – ma offrirgli strumenti per conoscersi, per costruire la propria identità e per credere nelle proprie capacità”. Il percorso IeFP rilascia una qualifica professionale riconosciuta in Italia e in Europa e si configura come una risposta concreta alla crescente richiesta di figure preparate nel settore della vendita e dei servizi commerciali, un ambito in continua evoluzione e fortemente richiesto dalle aziende clienti e partner dell’ente di formazione. La partecipazione numerosa e attenta di famiglie, studenti e rappresentanti delle istituzioni ha testimoniato l’interesse e la fiducia verso un progetto che mette davvero i giovani al centro. Un segnale forte per il territorio di Pozzuoli e per tutta l’area flegrea: investire nella formazione significa investire nel futuro.”