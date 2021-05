POZZUOLI – Un albero è stato parzialmente segato alla base e lasciato sul posto. Succede in via De Curtis, a Monterusciello. A segnalarlo sia i passanti che i residenti del posto che nelle ultime ore stanno lanciando un grido d’allarme perché le autorità preposte possano fare chiarezza sul caso e soprattutto intervenire, mettendo in sicurezza la zona. A partire da questa mattina la denuncia corre sui social.

1 di 2