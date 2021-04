POZZUOLI – E’ stato pubblicato il bando per l’assegnazione della gestione del complesso sportivo Alfonso Trincone. Il palazzetto dello sport di Monterusciello, con la piscina e le sue aree di pertinenza, sarà dato in concessione per consentire una ripresa di tutte le attività che in questi anni hanno permesso a centinaia di giovani di allenarsi e diventare veri talenti di cui andare fieri, e per far rivivere una struttura d’eccellenza come quella puteolana.

Nonostante i problemi collegati all’emergenza covid, gli uffici del Comune di Pozzuoli hanno lavorato per valorizzare il patrimonio di impiantisca sportiva. Per tale motivo, e per rendere ottimale il modello di gestione di questo patrimonio, si procederà all’individuazione del miglior gestore, attraverso gara, dalla comprovata esperienza di successo. La gestione del complesso sportivo comporta la realizzazione di alcuni interventi mirati a ripristinarne la funzionalità. Tali attività, coerenti con la destinazione dell’impianto stesso, dovranno essere improntate anche al raggiungimento di scopi di carattere non specificamente imprenditoriale, quindi oltre alla promozione della pratica dell’attività sportiva e motoria, dovranno tendere alla promozione di attività e manifestazioni complementari che incentivino quelle ricreative e sociali. La concessione avrà una durata di 18 anni.

GARA IN DUE MESI – «Torna a vivere il Palazzetto dello Sport con le sue palestre, gli spogliatoi, la piscina e gli spazi esterni. Ma anche con i suoi uffici e locali, il bar, il negozio, le aree ludiche. – ha spiegato il sindaco Vincenzo Figliolia – So bene che la chiusura di questa struttura ha rappresentato un problema per tanti. Ma a volte per offrire il massimo servizio alla collettività c’è bisogno di più tempo di quello che possiamo immaginare. Se a qualche empasse burocratico aggiungiamo i problemi generati dall’emergenza covid, i tempi effettivamente diventano più lunghi. Ma ormai ci siamo. Nel giro di due mesi si chiuderà la gara e si procederà subito all’individuazione della migliore offerta pervenuta. Durante questo periodo di chiusura sono stati effettuati già dei lavori di adeguamento, in base alla nuova normativa. Ora sarà cura del concessionario completare ed ottimizzare la struttura, fiore all’occhiello del Napoletano. In questo momento il Palazzetto è impiegato come hub vaccinale, così come è avvenuto in altre città con gli impianti dello stesso genere».