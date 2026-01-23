POZZUOLI/ Agenti di polizia municipale docenti per un giorno: lezioni di sicurezza stradale al Falcone

POZZUOLI – Lezioni di sicurezza stradale all’istituto Falcone di Pozzuoli. Docenti per un giorno sono stati gli agenti della Polizia Municipale. L’attività, rientrante nel percorso di orientamento, ha coinvolto le classi prime e quinte dell’ITT e le classi prime e quinte dell’Istituto Tecnico Agrario. Attraverso un approccio concreto e coinvolgente, gli agenti del comando di Pozzuoli hanno trattato tematiche fondamentali per i giovani, come la sicurezza stradale in età utile per il conseguimento del patentino o della patente, ma anche questioni etiche e comportamentali legate alla cosiddetta “movida” del fine settimana. Gli studenti hanno partecipato con interesse e consapevolezza, grazie anche all’uso di video, casi reali e testimonianze dirette che hanno stimolato una riflessione critica sul proprio ruolo come cittadini responsabili.