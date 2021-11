POZZUOLI – Dopo aver denunciato la presenza dei cancelli chiusi lungo il tratto di spiaggia tra Lucrino e Arco Felice è arrivata una nuova denuncia del “Coordinamento mare flegreo”. Attraverso una serie di video postati nelle ultime ore si segnalano la presenza di vasi e corde che impediscono il transito sul lungomare proprio in prossimità di un ristorante aperto da poco. Nei video viene fatta notare anche un’auto parcheggiata sulla strada e la struttura in stile “Ecomostro” che deturpa la costa. Il Movimento sollecita un intervento del comune di Pozzuoli e della Capitaneria di porto. Nelle immagini anche il degrado in cui versa il litorale. I cancelli, però, che fino a qualche tempo fa impedivano il transito sono aperti.