POZZUOLI – Nonostante un’ordinanza (ancora in vigore) che vieta la presenza sulle spiagge libere a via Napoli si va oltre: si fittano ombrelloni e lettini abusivamente. Accade questo sul litorale flegreo, dove le “regole” dettate per arginare e prevenire la diffusione del Covid non vengono fatte rispettare. A ciò si aggiunge un litorale da sempre nelle mani degli illegali che anche quest’anno occupano una porzione di spiaggia (con annessa piattaforma) come si evince dagli ombrelloni, sedie e lettini dello stesso colore. Un autentico lido abusivo alla luce del sole!