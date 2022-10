POZZUOLI – Sono state riaccese le luci a Monterusciello. A un mese dal furto di oltre 3 chilometri di cavi elettrici, è stato ripristinato l’impianto di illuminazione pubblica in via Severini, nella zona dei “600 alloggi”, via Cupa delle Fescine (in zona “Reginelle”) e via Ungaretti, nei pressi della pista ciclabile. Nei giorni scorsi numerosi sono stati i disagi per i residenti e gli automobilisti che hanno vissuto al buio le ore serali e notturne completamente al buio. Il ripristino dell’impianto è avvenuto attraverso l’intervento del comune di Pozzuoli che ha installato dei dispostivi di allarme per evitare nuovi furti di cavi di rame.