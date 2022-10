LICOLA – Questa notte a Giugliano i carabinieri della sezione operativa della compagnia di Pozzuoli hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio Salvatore Magri, 31enne del posto già noto alle forze dell’ordine. L’uomo è stato fermato, perquisito e trovato in possesso di 12 dosi di cocaina, di 5 dosi di hashish e di due smartphone. Trovata anche la somma in contanti di 130 euro ritenuta provento del reato. Il kit dello spaccio è stato sequestrato mentre l’arrestato è in attesa di giudizio.