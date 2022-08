POZZUOLI – La pastorale giovanile di Pozzuoli, insieme alla pastorale giovanile di Ischia, organizza la Giornata Diocesana dei Giovani, dedicata ai ragazzi dai 16 ai 30 anni, dal tema “Stand up and wake up to life” (Alzati e svegliati alla vita). L’iniziativa è stata messa in agenda per la giornata del 17 settembre: si parte la mattina dal porto di Pozzuoli per giungere a Forio e dare vita al flash mob. A seguire il pellegrinaggio alla Basilica Santa Maria di Loreto, dove ad attendere il gruppo vi sarà il vescovo di Pozzuoli, monsignor Gennaro Pascarella. Dopo un suo breve saluto di benvenuto, un tuffo nelle meravigliose acque di Ischia, si terrà la visita al borgo di Ischia Ponte e adorazione eucaristica, musica e animazione serale organizzata dal gruppo Together.