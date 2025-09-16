POZZUOLI/ A Licola i marciapiedi della vergogna “Dall’amministrazione Manzoni solo chiacchiere”

POZZUOLI – “Parole parole” canterebbe Mina oggi ricordando gli annunci di luglio “Puliremo anche a Licola. Stiamo intervenendo in tutta la città”. Detto fatto, dopo due mesi a Licola è tutto fermo. Simbolo di degrado, abbandono e immobilismo da parte dell’amministrazione comunale di Pozzuoli sono i marciapiedi ormai diventati impraticabili a causa delle sterpaglie che li ricoprono. Dalla stazione della Circumflegrea di Licola lungo tutta via dei Platani per i pedoni è diventato impossibile passeggiare. “Il sindaco Manzoni e l’assessore all’ambiente Caiazzo sono intervenuti solo per far pulire una volta il parco giochi dei bambini dove adesso l’erba è di nuovo alta, per il resto poi c’è il nulla assoluto – racconta Gennaro P., residente della zona – ho letto due mesi fa che avrebbero tagliato l’erba anche da queste parti ma nulla è stato fatto. Licola purtroppo è un quartiere di serie C e si ricordano di noi solo in campagna elettorale e basta”.