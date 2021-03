POZZUOLI – Dopo tredici lunghi interminabili anni volgono al termine i lavori per la realizzazione degli 80 alloggi popolari a Monterusciello. La conclusione del cantiere è prevista entro giugno, quando il comune di Pozzuoli potrà finalmente consegnare le chiavi degli appartamenti alle famiglie assegnatarie. In questi giorni le ruspe hanno rimosso la folta vegetazione e le sterpaglie dando luce al complesso edilizio i cui lavori iniziarono nel 2008 prima di essere sospesi più volte a causa di diverse interdittive antimafia che hanno colpito le ditte che si sono susseguite nei lavori. Le palazzine sono quasi completamente ultimate e per l’inizio dell’estate è previsto il taglio del nastro. Il complesso residenziale sorge tra i “600 alloggi” e il lotto 3 di Monterusciello.